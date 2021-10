Höhle der Löwen: Georg Kofler übernimmt die Firma von Ralf Dümmel

In der "Höhle der Löwen" feilschen sie mit den Gründern um Firmenanteile, nun bekommt Georg Kofler bei Ralf Dümmel 100 Prozent: Seine Firma übernimmt die DS Gruppe.

Üblicherweise streiten sie Seite an Seite um die besten Investitionen, bei diesem Deal waren sich beide offenbar einig. Die Investoren Ralf Dümmel und Georg Kofler, bekannt aus der erfolgreichen Gründershow "Die Höhle der Löwen" kamen nun außerhalb der VOX-Sendung ins Geschäft – es kommt zu einer Übernahme.

Koflers Social Chain AG wird die DS Gruppe von Ralf Dümmel zu 100 Prozent übernehmen. Dies geht aus einer gemeinsamen Pressemitteilung der beiden "Löwen" hervor. Am Dienstag wurden die Verträge unterzeichnet – der Deal ist bereits in trockenen Tüchern.

"Die Social Chain AG steht vor der wichtigsten Akquisition seit ihrer Gründung", wird in der zugehörigen Meldung erklärt. "Das Social-Commerce-Unternehmen übernimmt 100 Prozent der DS Gruppe mit dem Hauptsitz bei Hamburg." Ralf Dümmels DS Gruppe ist dem Statement nach ein international agierendes Marken- und Handelsunternehmen und führt derzeit über 4.000 Produkte.

Was sich Koflers Firma Dümmels Unternehmen kosten ließ, wird ebenfalls vermeldet: "Die Social Chain AG zahlt einen Gesamtkaufpreis in Höhe von 220,5 Millionen Euro", heißt es in der Mitteilung. Der genannte Betrag setze sich demnach aus "einer Barkomponente und einer Aktienkomponente zusammen." Die Barkomponente würde demnach 100 Millionen Euro ausmachen, die Aktienkomponente sei 2,855 Millionen Euro wert.