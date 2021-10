Bei Asterix hieß der Bösewicht schon vor vier Jahren "Coronavirus"

Comic-Fans, die vier Jahre nach seiner Veröffentlichung einen Blick in den Original-Band "Asterix in Italien" werfen, könnte der Verdacht einer finsteren Prophezeiung kommen. Der Bösewicht im 2017 erschienen Comic trägt in der originalen, französischen Fassung den Namen "Coronavirus". Autor Jean-Yves Ferri stellte nun klar, keineswegs über hellseherische Fähigkeiten zu verfügen: "Einige Leute dachten, das sei eine Vorahnung gewesen, dass ich das Coronavirus angeblich habe kommen sehen", berichtete Ferri in Berlin. "Aber es ist absolut nicht so."