Carolin Kebekus: Von Prinzessinnen und Girlgangs

Es ist nicht wenig, was sich Carolin Kebekus mit ihrem Buch "Es kann nur eine geben" vorgenommen hat. Lustig soll es natürlich sein, schließlich hat sie sich als eine der wenigen Comediennes in Deutschland einen Namen gemacht. Da wären wir aber schon beim zweiten wichtigen Strang, der sich durch das Buch zieht, das die Kölnerin zusammen mit der Autorin Mariella Tripke verfasst hat: In manchen Bereichen kann es wohl nur eine geben. Kebekus nimmt sich die Frauenrollen vor, angefangen bei der Frau in der Bibel über Märchen und Fernsehen bis hin zu Comedy und Showbusiness. Sie prangert Ungleichbehandlungen humorvoll an und bietet sogar Lösungsansätze.