"Nord Nord Mord": Kritik zu "Sievers und der schwarze Engel"

Erschlagen mit einem Engel: Diese Teilnahme an einem Engelseminar hatte sich das neueste Opfer in "Nord Nord Mord" sicher anders vorgestellt ...

Strandkörbe, Sand und Möwen: Kommissar Sievers (Peter Heinrich Brix) und sein Team (Julia Brendler, Oliver Wnuk) sind in "Sievers und der schwarze Engel", der neuen Episode des Sylt-Krimis "Nord Nord Mord", einmal mehr in ihrem Element.

Bei einem esoterischen Engelsseminar wurde einer der Teilnehmer mit einer Engelsstatue erschlagen. Sievers sieht sich in den Fall unangenehm verwickelt, weil eine der Verdächtigen einst seine Stalkerin war. Sie hatte ihn wegen Körperverletzung angezeigt ("Heutzutage geht so was schnell!"), und Sievers musste den Kieler Dienst in Richtung Sylt verlassen. Kollege Feldmann (Wnuk) springt ein und ermittelt zwischen allerlei verdächtigen Strandengeln undercover.