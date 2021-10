NSYNC-Sänger Lance Bass ist Vater von Zwillingen geworden

"Die Baby-Drachen sind da!!": Mit diesen Worten gab der NSYNC-Sänger Lance Bass am Donnerstag die Geburt seiner Zwillinge auf Instagram bekannt. Bass und sein Ehemann, der Schauspieler Michael Turchin, erfüllten sich ihren Kinderwunsch mithilfe einer Leihmutter. "Ich kann gar nicht ausdrücken, wie viel Liebe ich im Moment empfinde", schrieb Bass weiter: "Danke für all die netten Wünsche. Es bedeutet mir sehr viel. Also, wie wechselt man eine Windel?! Ahhhhhhhh!"

Anfang dieses Sommers hatte Bass die Baby-News in einem exklusiven Gespräch mit dem US-Magazin "People" verkündet. In dem Interview erzählte er von jahrelangen Versuchen, die er und sein Ehemann mit Leihmüttern unternommen hatten. Einmal sei es dabei zu einer Fehlgeburt gekommen. "Wir wussten immer, dass wir mindestens zwei Kinder haben wollten", sagte er damals. "Es wäre schön, einen Jungen und ein Mädchen zu haben, einfach um die Erfahrung zu machen, wie es ist, beide aufzuziehen, oder was auch immer sie am Ende sein werden. Ich finde es einfach erstaunlich, dass die Wissenschaft so weit gekommen ist, dass wir die gesündesten Menschen überhaupt erschaffen können." Dieser Wunsch wurde den beiden nun erfüllt.