Kritik zum "Dänemark-Krimi: Rauhnächte" – ein schlimmer Fehler zum Start

"Rauhnächte", ihr erster Fall, beginnt mit einem ziemlichen Fauxpax der Ermittlerin. Daheim hatte Ida mit ihrem an einer schweren Schreibblockade leidenden Schriftsteller-Lebensgefährten Jannik Larsen (Tim Bergmann) ziemlichen Stress. Als sie nach der Auseinandersetzung wütend eine Nachtschicht übernimmt, läuft ihr eine ziemlich angeschlagene Frau auf der Polizeiwache in die Arme. Leider erkennt Ida nicht, dass es sich bei ihr um das überall gesuchte Entführungsopfer Smilla Vestergaad (Anne Kanis) handelt – weil zeitgleich eine Horde betrunkener und Halloween-mäßig verkleideter Menschen ihre Dienstelle bevölkern. Wenig später ist Smilla, die sich selbst von einer Kette im Wald befreit hat, wieder verschwunden. Vermutlich wieder eingefangen von ihrem Peiniger ...

Die Sache ist ein ziemlicher Polizei-Skandal. Aus dem nahen Esbjerk wird den Beamten in Ribe die toughe Ermittlerin Kommissarin Olsen (Katharina Heyer) zur Seite gestellt. Schon jagen die dänischen Ermittler einen sadistischen Serienmörder, der Menschen entführt und im Wald verhungern lässt. Im Fokus der Ermittlungen befindet sich bald der eigenwillige Naturschützer Avid Roer (Simon Licht). Schließlich lernt Ida Tjelle Fisker (Janek Rieke) kennen, den Bruder eines der Opfer. Kann er die einfache Polizistin, die ihren Fehler wiedergutmachen will, auf die richtige Spur bringen?

Leider arbeiten die Krimi-Routiniers Berndt und Theede mit allzu vielen Versatzstücken aus dem Nordic Noir- und TV-Krimigeschäft. Ein wenig mehr Eigenheit, vielleicht auch der Wille, etwas Besonderes zu erschaffen, geht dem Projekt "Dänemark-Krimi" bislang ab. Wobei dies nicht wirklich verwunderlich ist, denn auf dem Sendeplatz der donnerstäglichen ARD-"Landeskrimis" setzt man generell auf viel Vertrautes und natürlich deutsche Schauspielerinnen und Schauspieler, die einheimisches Personal verkörpern. Ob dies in Zeiten internationaler Serienkunst, in der "Inländer" wohl authentischer die eigene Gesellschaft per Filmstoff in die Welt hinaustragen können, noch zeitgemäß ist, dürfte in den nächsten Jahren auch zu einer unter deutschen Produzentinnen und Produzenten verstärkt diskutierten Frage werden.