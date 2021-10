Rauhnächte-Darstellerin Marlene Morreis: Ida ist eine Streifenpolizistin mit Ecken und Kanten

Ich habe mit 16 an einem Schüleraustausch teilgenommen und war für drei Wochen in Schweden. Das war eine tolle Zeit. Und aus jugendlichem Leichtsinn heraus habe ich mich bei der Studienwahl dann für Skandinavistik entschieden.

Was macht man beruflich mit so einem Fach?

Nicht wirklich. Also ich kann bis heute Schwedisch noch ganz gut lesen, mit dem Sprechen ist es etwas schwieriger, aber ich hätte jetzt nicht unbedingt fünf Jahre Skandinavistik studieren müssen, um einen Film wie "Rauhnächte" zu drehen. Land und Leute kann man auch in einem Urlaub ganz gut kennenlernen. Generell fasziniert mich der Norden.

Was hat Sie an "Rauhnächte" gereizt?

Es gibt mittlerweile so viele Krimis – jeder hat sicher seine Daseinsberechtigung, die Einschaltquoten sprechen für sich. Die Skandinavier sind Meister in ihrem Genre, wenn wir mit "Rauhnächte" irgendwo in die Nähe dieser Klasse kommen, ist das schon ein großes Kompliment. Wodurch "Rauhnächte" auch besticht, ist das Zusammenspiel von meiner Figur mit der von Katharina Heyer: zwei Frauen in einem von Männern dominierten Arbeitsumfeld, die sich auf ihre Art jeweils behaupten müssen. Dieser Fokus auf die Figuren, die Emotionen und Geschichten hinter den ermittelnden Personen – das macht den Film aus. Ich glaube, es gibt noch ganz tolle Möglichkeiten, Krimis zu erzählen. Wenn man sich die Zeit nimmt und weggeht von der klassischen Mördersuche, kann man den Zuschauer sicher noch einmal auf eine andere Art begeistern.