Aktenzeichen XY... ungelöst: die Fälle vom 13. Oktober 2021

Zwei besonders schockierende Fälle sind Thema in der ZDF-Fahndungssendung: Ein Mann attackiert wie im Blutrausch einen Familienvater, ein anderer Mann wird brutal zusammengetreten und stirbt.

Moderator Rudi Cerne bittet in einer neuen Ausgabe des ZDF-Fahndungsklassikers "Aktenzeichen XY... ungelöst" die Zuschauer darum, bei der Aufklärung von verschiedenen Fällen zu helfen.

Ein Mann ist nachts allein unterwegs. Plötzlich sehen Zeugen, wie er von einem Unbekannten brutal angegriffen wird. Doch jede Hilfe kommt zu spät: Das Opfer stirbt noch am Tatort.

Vier Männer überfallen einen Supermarkt. Am Tresor müssen sie feststellen, dass die Sicherheitstechnik ihnen die Tour vermasselt. Sie müssen sich mit kiloweise Münzgeld zufriedengeben.

In einem Haus geschehen seltsame Dinge. Erst wird ein Schlüssel gestohlen, dann die Telefonanlage zerstört. Kurz darauf kommt es zu einem Raubüberfall mit schlimmem Ende.