Let's Love – Eine Hütte voller Liebe: RTLZWEI setzt den Gegentrend zum Speed-Dating

Lange hat es nicht gedauert, bis Jana Ina Zarrella ihren Weg zurück in die Welt der Datingformate gefunden hat. Noch im März stand sie als Moderatorin von "Love Island" vor der Kamera, ehe sie in der Sendung selbst ihren Abschied verkündete. Damals erklärte die 44-Jährige, sie wolle mehr Zeit mit ihrer Familie verbringen. Nun scheint es RTLZWEI gelungen zu sein, eine Show zu konzipieren, die sich besser mit dem Privatleben der gebürtigen Brasilianerin in Einklang bringen lässt: Bereits ab Montag, 25. Oktober, soll Jana Ina durch das neue Kuppelformat "Let's Love – Eine Hütte voller Liebe" (Montag bis Freitag, 17.05 Uhr) führen.

In der "wahrscheinlich ehrlichsten Datingshow unserer Zeit", wie es in einer offiziellen Meldung des Senders heißt, ziehen jeweils zwei bindungswillige Singles gemeinsam in eine Hütte in idyllischer Umgebung – Romantik pur also. Dort verbringen sie mindestens 24 Stunden miteinander, bis beide sich für oder gegen eine Fortsetzung des Dates entscheiden dürfen. Speed-Dating war gestern: Bis zu fünf Tage kann das Liebesabenteuer andauern. Anschließend können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sich dazu entschließen, die Hütte zusammen zu verlassen – oder in Zukunft wieder getrennte Wege zu gehen.