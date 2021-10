Ryan Reynolds: "Grundsätzlich denke ich, dass jeder Mensch alles werden kann"

Nicht nur die spektakulären Special Effects haben es hier in sich: In der neuen Action-Komödie "Free Guy" (kurz nach Kinostart bei Sky und Sky Ticket) steht Hollywood-Star Ryan Reynolds an der Seite der britischen Newcomerin Jodie Comer vor der Kamera. Im Kino-Hit findet Reynolds' Filmrolle Guy plötzlich heraus, dass er eigentlich eine Figur in einem brutalen Videospiel ist! Doch statt vom Schock übermannt zu werden, entpuppt sich Guy am Ende als echter Held.