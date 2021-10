Jan Josef Liefers verbrachte Tag auf einer Corona-Intensivstation

Seit zwei Wochen stagniert die Corona-Inzidenz in Deutschland, und der jüngste Lagebericht des RKI besagt: Nach Schätzungen verfügen bereits 80 Prozent der Deutschen über einen vollständigen Impfschutz. Für beendet kann die Pandemie aber noch nicht erklärt werden, denn weiterhin kämpfen Covid-Patienten in Intensivstationen um ihr Überleben. Jan Josef Liefers machte sich nun ein eigenes Bild und half einen Tag lang bei der Behandlung von Corona-Intensivpatienten mit.

"Sieben Patienten lagen an diesem Tag mit Covid-Pneumonie dort, alle im künstlichen Schlaf, alle intubiert und maschinell beatmet", erinnerte sich der Schauspieler nun in einem "Bild"-Gastbeitrag. Die Erkrankten seien alle zwischen 28 und 48 Jahre alt gewesen, beschrieb Liefers seinen Einsatz von vor zwei Wochen: "Sie waren schwer erkrankt, dem Tod näher als dem Leben." Zwei Frauen, beide zum Zeitpunkt der Behandlung hochschwanger, hätten die Corona-Infektion nicht überlebt.

"Helfen konnte ich nicht viel, nur beim Umlagern konnte ich mich nützlich machen, eingepackt in zusätzliche Schutzkleidung, mit FFP2-Maske und einer Art Taucherbrille auf den Augen", schreibt Liefers. Durch die Verlagerung der Patienten werde sichergestellt, "die Durchblutung der Haut an den Druckstellen zu gewährleisten", erläuterte der 57-Jährige. Zudem werde penibel auf die Körperhygiene geachtet, was wegen der vielen Schläuche gar nicht so einfach sei: "Das ist körperlich harte Arbeit."