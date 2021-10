Sophia Thomalla kuschelt auf Instagram mit Alexander Zverev

Offenbar hat sich die 32-Jährige erneut einen Sportler geangelt. Nachdem Thomalla in der Vergangenheit bereits mit Fußballtorwart Loris Karius liiert war, scheint nun ein Tennisspieler an ihrer Seite zu sein – und der ist kein Unbekannter: Alexander Zverev, der Olympiasieger von Tokio.

Via Instagram postete Thomalla ein Bild, das sie eng umschlungen mit dem Sportler zeigt. Offenbar liegen die beiden scheinbar frisch Verliebten auf einem Strand und küssen sich liebevoll. Vielsagend kommentierte die Schauspielerin und Moderatorin ("Are You the One?"): "Ich hätte für 2021 noch ein Ass im Ärmel." Eine Beziehung haben die beiden Turteltauben zwar noch nicht offiziell bestätigt, auf dem Knutschbild deutet aber alles darauf hin.