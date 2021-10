Kritik zu "Nord bei Nordwest – In eigener Sache": ein Ende mit Schrecken

Es ist ein Ende mit Schrecken: In der elften Folge "In eigener Sache" (Erstausstrahlung 2020) der Humor-durchsetzten Ostsee-Reihe "Nord bei Nordwest", in der ein ehemaliger Großstadtkommissar in der Kleinstadt Schwanitz seine Ruhe als praktizierender Tierarzt finden will, sich dort aber immer wieder aufs Neue mit allerlei Mordfällen auseinandersetzen muss, kommt die Kieler Kommissarin Lona Vogt (Henny Reents) im verzweifelten Kampf mit einem von ihr gestellten Frauenmörder ums Leben.