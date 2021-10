Sommerhaus der Stars 2021 - Folge 1: Mike und Mola "ab jetzt Feinde"

"Die Eskalation der Aggressivität und das unangenehme negative Gefühl, das in dieser Staffel steckt, hat uns persönlich auch betroffen gemacht", sagte RTL-Unterhaltungschef Kai Sturm im November im Interview mit "Übermedien" über die fünfte "Sommerhaus"-Staffel. Wie die "Bild" im Sommer berichtete, sollen deshalb Pöbeleien in diesem Jahr mit einem Rauswurf bestraft werden. Wird es deshalb harmonisch im "Sommerhaus"? Mitnichten! Schon in der ersten Folge kippt die Stimmung.