Britney Spears veröffentlicht emotionales Statement

Nach der Absetzung ihres Vaters als Vormund hat sich Popstar Britney Spears in einem emotionalen Tweet an ihre Fans gewandt: Allein ihnen sei es zu verdanken, dass sie nun endlich frei ist.

Es sind emotionale Worte, die Britney Spears am Montag auf Twitter fand: Eine knappe Woche nachdem ihr Vater Jamie Spears als Nachlassverwalter abgesetzt wurde, bedankt sich die Popsängerin bei ihren Fans, die all das erst möglich gemacht hätten: "Mir fehlen die Worte", twitterte die 39-Jährige in Richtung "#FreeBritney"-Bewegung. "Wegen euch und eurer ständigen Unnachgiebigkeit, mich von meiner Vormundschaft zu befreien ... hat mein Leben nun diesen Weg eingeschlagen!!!!!" Sie fährt fort: "Ich habe letzte Nacht zwei Stunden lang geweint, weil meine Fans die besten sind und ich das weiß. Ich fühle eure Herzen, und ihr fühlt meins."

Zu dem Tweet stellte Spears ein kurzes Video, welches sie in weißen Hotpants und einer bauchfreien Bluse in einem Garten posierend zeigt. Auf Twitter wurde der Beitrag bis Dienstagmorgen fast 215.000-mal geliket und rund 36.000-mal retweetet.

Am 12. November soll es eine weitere Anhörung geben, in welcher es ausschließlich um die Beendigung der Vormundschaft geht. Weitere offene Fragen, wie etwa die Tilgung der Anwaltskosten, werden in einem dritten Verfahren am 13. Dezember verhandelt.