"Die Frauen und das Wirtschaftswunder": harte Arbeit und Benachteiligung

Die ARD-Doku "HERStory" beleuchtet das Wirtschaftswunder aus Frauensicht. Anders als in den Werbefilmen der Zeit war das Leben der Frauen nicht selten von harter Arbeit und Benachteiligung geprägt.

t.s das Symbol für das deutsche Wirtschaftswunder der Nachkriegszeit. Frauen saßen jedoch selten am Steuer, sie stiegen zumeist durch die Beifahrertüre ein. Der vierte Teil der Geschichtsreihe "HERstory" im Ersten von Linn Sackard (WDR) zeigt, dass das Wirtschaftswunder keineswegs eine Erfolgsstory "für alle" war. Bislang unveröffentlichte Amateur-Farbfilme aus der Zeit zeigen die Benachteiligung der Frauen, die meist nur am Fließband oder im Schreibbüro am Aufschwung beteiligt waren.