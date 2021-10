Die Herz-OP: Hans Sigl darf für TVNOW bei Operation zugucken

Wenn mit der Pumpe etwas nicht in Ordnung ist, geht es oftmals um Leben und Tod. Herz-Kreislauferkrankungen sind die Todesursache Nummer eins in Deutschland – jeder vierte Todesfall ist die Folge eines Herzinfarkts oder Schlaganfalls. In einer neuen TVNOW-Doku, die ab Mittwoch, 27. Oktober, bei dem Streamingdienst zum Abruf bereitsteht, begleitet ein Schauspieler, der als "Der Bergdoktor" bei ZDF und ORF 2 seit 2008 in die Rolle eines Arztes schlüpft, einen Herz-Patienten vom Aufklärungsgespräch bis unters Messer: Hans Sigl wird in "Die Herz-OP" eine Operation am offenen Herzen verfolgen.