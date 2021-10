Uferfrauen heute im ZDF: lesbische Liebe in der DDR

Wallbraun begleitete für ihren berührenden Film sechs homosexuelle Frauen, die offen und unverblümt über ihr Leben in der DDR sprechen. Christiane, Carola, Pat, Elke und das Langzeit-Paar Sabine und Gisela erinnern sich in "Uferfrauen" an ihre ersten lesbischen Erfahrungen, Konflikte mit der Stasi und ein Leben in Geheimhaltung. Die fast zweistündige Doku, die 2019 unter anderem mit dem Publikumspreis bei den Lesbisch-Schwulen Filmtagen Hamburg ausgezeichnet wurde, startete im Herbst 2020 in den deutschen Kinos. Im Anschluss an die Ausstrahlung im ZDF steht der Film sieben Tage lang in der ZDF-Mediathek zur Verfügung.