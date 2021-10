Mai Thi Nguyen-Kim: "Höchste Zeit, dass Chemie ins Hauptprogramm kommt"

Frischer Wind für die Wissensendung "Terra X": Ab dem 10. Oktober ist die Wissenschaftsjournalistin und promovierte Chemikerin Dr. Mai Thi Nguyen-Kim in der ZDF-Sendung zu sehen. In drei Teilen stellt die Wissenschaftlerin, die durch ihren YouTube-Kanal "The Secret Life of Scientists" Bekanntheit erlangte, die "Wunderwelt Chemie" vor. Zusätzlich startet ab dem 24. Oktober ihre neue Sendung "MAITHINK X – Die Show" auf ZDFneo.