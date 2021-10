Michael "Bully" Herbig gegen Kirchensteuer: "fragwürdig und nicht richtig"

Der 53-Jährige bevorzugt statt der Kirchensteuer lieber das Spenden: "Ich bin gerne ein Spender – das muss man nicht immer an die große Glocke hängen", verriet Herbig gegenüber Kerner. "Bei uns wird regelmäßig im größeren Rahmen gespendet – da gebe ich lieber irgendwo das Geld hin, wo ich weiß, was damit passiert", fügte der Produzent an.

Aber an was genau glaubt Michael "Bully" Herbig denn? "Mein Glaube hat sich über die letzten 20 Jahre dahingehend entwickelt, dass ich glaube, dass es irgendetwas gibt", so Herbig, der ebenfalls ab Freitag, 1. Oktober, erneut als Moderator in der zweiten Staffel der Amazon-Prime-Comedy "LOL: Last One Laughing" zu sehen ist. "Manche nennen es Universum, manche glauben an sich selbst und manche an die Idee", führte der Bayer aus.