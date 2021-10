Markus Lanz: Markus Söder sagt kurzfristig ab – Ramsauer offen für GroKo

Peter Ramsauer statt Markus Söder: In der ZDF-Talkshow von Markus Lanz musste am Donnerstag kurzfristig umgeplant werden. Söders Absage veranlasste Lanz zu Spekulationen.

Hoher Besuch aus Bayern hatte sich am Donnerstagabend bei "Markus Lanz" angekündigt, allerdings musste der Gastgeber der ZDF-Talkshow schließlich mit Ersatz vorliebnehmen. "Markus Söder wollte heute hier sein", so Moderator Markus Lanz, "hat aber kurzfristig abgesagt." Das Fernbleiben des bayerischen Ministerpräsidenten veranlasste Lanz zu einer Theorie: "Verhandelt Söder nicht schon heimlich mit Habeck?" Sondierungsgespräche mit dem Grünen-Co-Chef Robert Habeck nach der Bundestagswahl statt Talkshow-Auftritt? Söders Ersatz aus den Reihen der CSU, Peter Ramsauer, erklärte daraufhin nur: "Ich weiß nicht, ob sie schon sprechen. Wenn es so wäre: Warum denn nicht?"

Die Machtoptionen der Union sind grundsätzlich beschränkt – dies unterstrich Markus Lanz mit einer Provokation: Wie es denn mit einer Großen Koalition mit der SPD aussehe – in beiden Parteien nicht gerade eine beliebte Kombination -, wollte der Gastgeber wissen. "Warum nicht?", entgegnete Ramsauer lapidar. Warum der Bayer der Neuauflage der großen Koalition offen gegenübersteht? Seiner Meinung nach ist ein Gang in die Opposition, wie ihn Teile der eigenen Reihen ob des dürftigen Wahlergebnisses forderten, keine Notwendigkeit. "Wir brauchen keine Opposition zur Regeneration", so Ramsauers Meinung. Seiner Ansicht nach ließe sich die Union auch durch Einbindung von Nachwuchstalenten in die Regierung stärken.