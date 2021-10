Zu gewinnen: Buch über 60 Jahre Bond-Filmgeschichte

Lange mussten die Fans warten, nun ist der neue Bond-Film " Keine Zeit zu sterben " mit Daniel Craig in der Hauptrolle endlich in den deutschen Kinos zu sehen. Anlässlich des Filmstarts verlosen wir drei Bücher "007 – Ein Quantum Humor".

Autor und Bond-Experte Dr. Siegfried Tesche (u.a. "007. Der James Bond Atlas", "Motorlegenden James Bond") hat in seinem Buch 60 Jahre Bond-Filmgeschichte humorvoll aufbereitet: Wussten Sie, dass James Bonds Rivale Dr. No ursprünglich ein Pinseläffchen sein sollte? Dass Sean Connery eigenhändig Küsse in Filmszenen einbaute, oder dass ein Haufen Mäuse für den Film "Liebesgrüße aus Moskow" in Schokolade getunkt wurde?