Der Deutsche Comedypreis 2021 heute live in SAT.1

Bleibt alles anders beim Deutschen Comedypreis 2021: Bereits im vergangenen Jahr hatte RTL die TV-Ausstrahlung der Preisverleihung nach 20 Jahren an SAT.1 übertragen und der neue Gastgeber die Auszeichnung sogleich in die Zuschauerhände gelegt. Diesmal verzichtet der Münchner Sender vollständig auf eine Jury. Und so durfte das Publikum in diesem Jahr erstmals online bereits über die Nominierungen der besten Formate und lustigsten Comedians abstimmen. Die "demokratischste Wahl aller Wahlen" – so beschreibt SAT.1 das Novum in eigenen Worten.