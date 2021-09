Tom Hardy als neuer James Bond? Er ist Naomie Harris' Favorit

Der "Venom"-Star "wäre ein großartiger Bond", so die Schauspielerin am Dienstag in einer Radioshow der BBC. Zwar sei Hardy ihr persönlicher Top-Anwärter, doch die 45-Jährige halte es für unwahrscheinlich, dass die Rolle tatsächlich an ihn gehe. "Interessanterweise wählen sie immer jemanden, den wir nicht erwarten, und jemanden, der aufstrebend ist", so Harris. Sie befürchte, Hardy sei bereits zu etabliert, um den Kult-Agenten zu spielen. Harris erklärte, dass sie selbst ebenfalls nicht wisse, wer das Rennen machen werde: "Ich denke, wie bei allen Namen, die im Umlauf sind, wird es jemand sein, der so unerwartet ist, dass sein Name nicht einmal in der Auswahl ist."