"Tatort: Borowski und der gute Mensch" - Im Drehbuch des Serienkillers

Borowskis schlimmster Albtraum manifestiert sich zum dritten Mal, denn der "stille Gast" ist wieder auf freiem Fuß und versetzt Kiel in Angst und Schrecken. Frauenmörder Kai Korthals konnte während eines Aufstands in der Forensischen Klinik entkommen und zieht auf der Flucht eine blutige Spur hinter sich her.