Mensch Merkel! ZDF-Doku zeigt die Noch-Kanzlerin von A bis Z

Merkel-Dokumentationen gab es in den letzten Monaten zahlreiche. Auch Bernd Reufels hat schon welche gedreht ("Mensch Merkel! – Widersprüche einer Kanzlerin", 2019). Zwei Tage nach der Bundestagswahl versucht sich der ZDFzeit-Autor jedoch an einer eher heiteren Aufarbeitung von 16 Merkel-Kanzlerjahren in der Kürze von Twitter Tweets. Von "B" wie Bayreuth über "C" wie Corona bis zu "H" wie Haare. Jener Abschnitt, der sich mit Frisurwechseln und einer frechen Autovermieter-Kampagne auseinandersetzt, in der Angela Merkel – ohne sie gefragt zu haben – virtuell "getuned" die Haare zu Berge standen. Dazu äußert sich Werbe-Guru Jean-Remy von Matt, der beim Kanzlerin-Tuning bewusst in Kauf nahm, dass "die Kreativen" für diese Werbung auch verklagt werden hätten können. Es kam jedoch anders: Merkel verzichtete auf juristische Schritte – und später bekam von Matt sogar den Auftrag, den Wahlkampf der Kanzlerin zu organisieren.