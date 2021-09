Sarah Kohr – Stiller Tod: Kritik zum ZDF-Krimi

Bereits 2014 ballerte und kämpfte sich Lisa Maria Potthoff als taffe Ermittlerin Sarah Kohr in die Herzen der Zuschauer. Doch erst vier Jahre später wurde aus dem ZDF-Format eine echte Krimireihe – mit actionreichen Storys und sehenswerten Quoten. Inzwischen hat sich die Kriminalhauptkommissarin etabliert und ermittelt nun bereits in ihrem sechsten Fall: Unter dem Titel "Stiller Tod" geht es um giftige Substanzen, entführte Wissenschaftler und einen möglichen Anschlag. Während ihre Gegner Kampfstoffe einsetzen wollen, bevorzugt Kohr wie immer Kampfsport.

Nun soll es also Sarah Kohr richten – und das auch noch auf stille und geheime Weise. Staatsanwalt Anton Mehringer (Herbert Knaup) will Panik und Trittbrettfahrer vermeiden, seine beste Ermittlerin muss also vorsichtig vorgehen. Wobei der Film unter Regie von Christian Theede keineswegs zurückhaltend, sondern selbstverständlich gleich mit der gesamten Action-Packung beginnt: Zeitzünder, Rauch, Wracks und eine blutverschmierte Ermittlerin, die obendrauf auch noch einen Räumpanzer fährt, verweisen im Schnelldurchlauf auf das, was die geneigten Zuschauer erwarten wird.