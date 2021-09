Mars – Leben auf dem Roten Planeten? Spannende ARTE-Doku

Kleine grüne Männchen von höherer Intelligenz oder doch eher unspekatuläre Einzeller? Die Vorstellung, dass ausgerechnet auf dem Mars, jenem roten, erdähnlichen Planeten einst tatsächlich Lebewesen existiert haben könnten, beflügelt seit vielen Jahrzehnten die Fantasie der Menschheit. Nun, im Jahr 2021, will die Wissenschaft dieser Vermutung endlich auf den Grund gehen: Am 18. Februar landete der Roboter "Perseverance" (auf Deutsch: "Durchhaltevermögen") erfolgreich auf dem Mars. Seine bis dahin zurückgelegte Strecke wird in der ARTE-Dokumentation "Mars – Leben auf dem Roten Planeten?" begleitet und dokumentiert.