Bettys Diagnose: Neue Staffel mit 27 neuen Folgen

In der Aachener Karlsklinik haben Beziehungen Vorfahrt gegenüber komplexen Krankheitsbildern und weltzerschmetternden Dramen – auch wenn letztere nicht völlig ausgespart werden. Die Dramedy-Serie "Bettys Diagnose", beim ZDF Bindeglied zwischen Vor- und Hauptabend, startet mit 27 Folgen in ihre achte Staffel: Gabriele (Nina Petri) trifft in der Karlsklinik ein und sucht weiterhin den Kontakt zu Betty (Annina Hellenthal). Erst durch Dr. Stern Max Alberti gibt sich diese einen Ruck und versucht, sich anzuhören, was Gabriele zu sagen hat.