SOKO Stuttgart: Teambuilding-Maßnahme eröffnet neue Staffel

Vor 43 Jahren startete mit "SOKO 5113" eine Erfolgsgeschichte: Es begann der Siegeszug der SOKOs im ZDF. Seit 1978 die ersten Kommissare in der bayerischen Landeshauptstadt ihre Ermittlungen starteten, hat sich viel getan. Der Krimi-Dauerbrenner aus der Isar-Metropole wurde in "SOKO München" umbenannt, und zahlreiche Ableger in anderen Städten bildeten sich heraus. Seit 2009 zählt auch Stuttgart zu den Standorten der ZDF-Sonderkommissionen. Nun kehrt die beliebte Reihe nach mehrmonatiger Pause zurück und startet in die mittlerweile 13. Staffel (insgesamt 26 neue Folgen, immer donnerstags, 18 Uhr).