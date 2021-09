Zu gewinnen: Album von Nino de Angelo

Zunächst die "Helden-Edition", die am 10.09.2021 veröffentlicht wurde. Sie enthält die namensgebende Single "Helden". Der Song ist eine Hymne für alle Menschen, die mit ihrem Schicksal hadern. Nino de Angelo macht Mut und appelliert, nie den Glauben an sich selbst zu verlieren und immer wieder aufzustehen, auch wenn es noch so schwerfällt. Dazu passt thematisch auch der Song "Veni Vidi Vici". Nino de Angelo gibt sich darin als Kämpfer, der bereit ist, noch einmal alles zu geben und zu zeigen, was in ihm steckt.