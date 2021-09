FC Bayern – Behind the Legend: Starttermin für Amazon-Doku steht fest

In einer neuen Doku möchte Amazon hinter die Kulissen des FC Bayern München blicken. Nun hat der Streaming-Anbieter den Starttermin und weitere Infos bekanntgegeben.

Manchester City hatte es, ebenso Borussia Dortmund und sogar der vergleichsweise kleine englische Traditionsklub AFC Sunderland: eine eigene Doku-Serie. Nun zieht mit dem FC Bayern München auch der größte Klub Deutschlands nach. Wie Amazon mitteilte, lädt der Streamingdienst des Versandriesen seine Zuschauerinnen und Zuschauer ab 2. November ein, in der Serie "FC Bayern – Behind the Legend" hinter die Kulissen des Vereins zu blicken.

Amazon verspricht nicht weniger als "nie dagewesene Einblicke in die Abläufe und Geschehnisse an der Säbener Straße sowie in das Leben der Fußball-Stars des Vereins, auf dem Spielfeld und im privaten Umfeld". In sechs Folgen rekapituliert die Serie die jüngste Erfolgsgeschichte der Münchner – angefangen beim Champions-League-Triumph 2020 in Lissabon. Für den Dreh des Doku-Formats führten die Serienmacher knapp 150 Interviews, drehten an hunderten Tagen an über 25 Locations und erhielten Zugang zu mehr als 2000 Stunden Roh- und Archivmaterial.

Neben den gegenwärtigen Erfolgen blickt "FC Bayern – Behind the Legend" auch auf die reiche Geschichte des FC Bayern und stellt die Menschen in den Mittelpunkt, die den Verein über Jahrzehnte geprägt haben. Dazu werfen die sechs Folgen Schlaglichter auf Schicksalsmomente der Vereinsgeschichte. Aus dem aktuellen Kader kommen unter anderem Thomas Müller, Joshua Kimmich, Alphonso Davies und Manuel Neuer zu Wort und offenbaren auch persönliche Seiten.

Für die Umsetzung des Serienprojekts versammelt Amazon ein namhaftes Team. Für die Regie zeichnet der renommierte Filmemacher Simon Verhoeven ("Nightlife") verantwortlich. Produziert wird "FC Bayern – Behind the Legend" von dem Erfolgsduo Quirin Berg und Max Wiedemann, die bereits Serienhits wie den Mystery-Erfolg "Dark" und das Clan-Drama "4 Blocks" verantworteten.

In "FC Bayern – Behind the Legend" wird auch Toptorjäger Robert Lewandowski einen Auftritt haben – nicht der einzige bei Amazon Prime Video. Wie der Streamingdienst im Juli bekannt gab, ist ein Dokumentarfilm über Leben und Karriere des polnischen Ausnahmesportlers geplant. Ein Titel ist noch nicht bekannt. Fest steht allerdings, dass der Film bereits im kommenden Jahr weltweit und exklusiv auf Amazon Prime Video abrufbar sein soll.