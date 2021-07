Robert Lewandowski bekommt eigene Doku auf Amazon Prime

Robert Lewandowski hat in den vergangenen Jahren Rekord um Rekord im Trikot des FC Bayern München gebrochen. Nun wurde bekannt, dass es im Rahmen einer Dokumentation auf Amazon Prime Einblicke in sein Leben geben wird.

Er ist einer der erfolgreichsten Stürmer der Fußballgeschichte, und er steht im Zenit seines Könnens: Mit 41 Treffern in der Bundesligasaison 2020/21 übertraf Robert Lewandowski erst kürzlich eine alte Bestmarke von Gerd Müller. Der 32-Jährige wurde als Weltfußballer des Jahres 2020 und Deutschlands Fußballer des Jahres 2021 gekürt. Nun widerfährt dem Angreifer des FC Bayern München eine weitere Ehre: Amazon Prime plant einen Dokumentarfilm über Leben und Karriere des polnischen Ausnahmesportlers.

Dies gab der Streaming Anbieter am Montag bekannt. Ein Titel ist noch nicht bekannt. Fest steht allerdings, dass der Film bereits im kommenden Jahr weltweit und exklusiv auf Amazon Prime Video abrufbar sein soll.

"Die Idee hinter dieser Dokumentation ist ziemlich einzigartig, und das ist einer der Gründe, warum wir uns entschieden haben, sie zu machen", erklärte Lewandowski. "Wir möchten eine Geschichte von Höhen und Tiefen, Stärken und Schwächen ungefiltert erzählen – um die Geschehnisse so zu präsentieren, wie sie wirklich passiert sind."

In dem Film wolle er viele Facetten seiner Karriere, aber auch Einblicke in sein Privatleben geben. Dabei soll sich der Film nicht nur an Fußballfans richten: "Ich möchte, dass die Dokumentation eine Inspiration für die Kinder wird, die davon träumen, etwas Großes zu erreichen, aber nicht daran glauben, dass sie es schaffen können", erklärt der zweifache Vater.