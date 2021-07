Jake Gyllenhaal verrät den Trick zum perfekten Amerikaner

Jake Gyllenhaal verrät: So bekommen Sie den perfekten "Amerikaner"

Der Schauspielstar erklärte: "Vor allem eine Sache hätte ich mich vor der Pandemie niemals getraut: Das beliebte Gebäck 'Amerikaner' zu probieren – den Keks mit schwarzweißer Glasur." Auf der ganzen Welt habe er nach dem perfekten Rezept gesucht, so der 40-Jährige. "Jetzt konnte ich den perfekten Keks für mich selbst machen. Das war grandios!" Gyllenhaal fügte lachend hinzu: "Das war jedoch leider alles, was ich in der Corona-Zeit hinbekommen habe." Seinen Geheimtrick teilte das Multitalent im Interview: "Wenn man die Amerikaner am ersten Tag macht, schmecken sie wie ein Kuchen. Der richtige Keksgeschmack kommt erst am zweiten Tag!" Wichtig sei also, sie einen Tag ruhen zu lassen, so der passionierte Hobby-Bäcker: "Diese Entdeckung hat mich wirklich zum Staunen gebracht!"