Anna: Kritik zum Film von Luc Besson bei ProSieben

Anna (Sasha Luss) löst sich aus ihrer Pose, ergreift eine schwere Kamera und streckt damit einen sadistischen Fotografen nieder. Sie setzt sich rittlings auf ihn und ohrfeigt ihn, bis er bereit ist, für die Kamera hübsch zu lächeln und das Hündchen zu geben. Luc Besson zeigt so in "Anna" (2019), wie die Welten von Killerin und Model, in denen die Titelheldin lebt, allmählich durcheinandergehen – mit militant feministischer Pointe. Nun ist der Kalte-Krieg-Actionthriller bei ProSieben zum ersten Mal im Free-TV zu sehen.

Der Regisseur sah sich 2018 privat kurz vor der Veröffentlichung seines jüngsten Werks mit Anschuldigungen sexueller Übergriffe konfrontiert. Die Vorwürfe schwächten das Amerika-Geschäft von Bessons Produktionsfirma Eurocorp noch über die existenzgefährdenden Desaster von "Valerian und die Stadt der tausend Planeten" und "Kursk" hinaus. "Anna", lange wegen einer (mittlerweile abgewiesenen) Vergewaltigungklage gegen Besson auf dem Regal, lief sehr mau in den USA. Aber Kunst, Leben und Geld gehen eben manchmal verschiedene Wege. Besson experimentiert mit "Anna", so wie er es auf andere Weise mit "Lucy" tat. Das Ergebnis ist durchaus faszinierend, auch dank Sasha Luss, und gerade wegen der vielen Zeitsprünge des Films, die manchen nerven mögen.

Ein Staat bildet eine junge Frau mit krimineller Vita zur Killerin aus: Darin gleicht "Anna" Bessons mehr als 30 Jahre altem Klassiker "Nikita". Der Autor und Regisseur scheut das Selbstzitat nicht, wenn Anna wie Nikita düster Stirn und Waffe vorstreckt und als tödlicher Brummkreisel zerhackt und zusammenschießt, was in ihren Radius gerät. Aber Nikita musste sich in einer linearen Bäng-Bäng-Nummernrevue zur empfindsamen Frau entwickeln, während Anna menschlich von Anfang an ganz in Ordnung ist. Nur ist ihr kein gerader Weg gegönnt.