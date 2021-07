Thore Schölermann leidet mit Flutopfern – und wird Vater

Thore Schölermann zeigt Emotionen: Im "SAT.1-Frühstücksfernsehen" berichtete der Moderator am Freitag von der aktuellen Lage in den vom Hochwasser geschädigten Gebieten. Mit brüchiger Stimme erklärte der 36-Jährige im Gespräch mit Karen Heinrichs: "Das ist eine Katastrophe. Familien, die alles verloren haben, von einer Nacht auf die andere." Später im Interview konnte Schölermann nicht mehr an sich halten und brach in Tränen aus: "Vor Ort eine Hilfsbereitschaft zu erleben, dass die Leute da alles geben, um Leuten zu helfen, die sie gar nicht kennen, das hat mich sehr berührt."

Er habe Menschen alleine vor deren Haus stehen sehen – ohne eine Idee, wie es weitergehen soll, berichtete Schölermann: "Es ist verrückt. Wir in unserer heilen Welt können uns das schwer vorstellen, dass das auf einmal so sein kann." Er sei in eine Stadt gekommen ohne Infrastruktur, "die überschüttet ist mit Müll, Scheiße, Öl". Weiterhin beschrieb der Moderator: "In jeder Haustür stehen Menschen, die nicht wissen, was sie machen sollen. An den Türen sind Markierungen, ob die Familien komplett sind." Trotz dieses unermesslichen Leids würden Plünderer ihr Unwesen treiben, zeigte sich der Moderator fassungslos.