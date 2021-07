Jasmin Wagner mit neuem Album: "Ich darf auch im Schlager elektronisch sein"

Das gab schließlich den Ausschlag, nun ein neues Album herauszubringen, das eine Brücke zwischen ihrer künstlerischen Vergangenheit und der Gegenwart schlagen soll. "Von Herzen" erscheint am 23. Juli und verbindet moderne Beats, tanzbare Popmelodien und deutsche Texte. "Für mich ist der Sound von "Von Herzen", etwas, was ich vermisst habe und auch hören würde, wenn es jemand anderes diese Songs gemacht hätte", sagt Jasmin Wagner im prisma-Interview. "Mir war es wichtig, dass es energetisch und stark ist. Mit Beats, die die Leute zum Tanzen bringen. Ich habe das Gefühl, ich darf auch im Schlagerbereich elektronischer sein, weil ich aus der elektronischen Musik komme."

Der "Blümchen Song" ist eine Liebeserklärung an ihre erste Schaffenszeit. "Niemand sieht mich an und denkt nicht auch an Blümchen", sagt Jasmin Wagner. "Wichtig ist aber, dass alle mir erlauben, dass ich mich auch verändern darf." Bis heute habe sie viel Spaß an den damaligen Songs.