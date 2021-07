"Spirit": Box zum Pferdefilm zu gewinnen

Lucky wächst an der Ostküste an, doch dann bringt ihre Tante das junge Mädchen zum Vater. Der lebt in einem kleinen Dorf namens Miradero mitten in der weiten Prärie. Lucky ist zunächt wenig begeistert, doch dann entdeckt sie ihre Liebe für Pferde. Besonders angetan hat es ihr Spirit, ein wilder Mustang, der in einem Stall gefangen gehalten wird. Das Mädchen und der Hengst freunden sich an. Doch dann wollen Banditen Spirit und seine Herde verkaufen. Lucky und ihre Freundinnen machen sich auf, um das zu verhindern.