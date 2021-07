2. Bundesliga 2020/21: Welche Sender zeigen welche Spiele?

Zumindest von den Namen her war die 2. Bundesliga wohl selten so gut besetzt wie in dieser Saison. Hier erfahren Sie, wo Sie die Spiele live im TV sehen.

"Die beste Zweite Liga aller Zeiten" – so oder so ähnlich wurde der Fußballzirkus eine Stufe unter der Bundesliga schon häufiger umschrieben. Während sich mit diesem Motto in den letzten Jahren meist findige Werbetexter verwirklichten, ist der Slogan dieses Jahr sehr nahe an der Realität. Mit Werder Bremen und Schalke 04 erweitern zwei einst ruhmreiche Europapokal-Teilnehmer den Kreis der Aufstiegsaspiranten. Dazu kommen Fußballtraditionalisten dank des Aufstieges von Dynamo Dresden und Hansa Rostock auf ihre Kosten, und mit Hannover 96, dem Hamburger SV und dem 1. FC Nürnberg tummeln sich weitere Ex-Bundesligisten in der momentanen fußballerischen Zweitklassigkeit.

Bevor die Saison am Freitag, 23. Juli, startet, verschaffen wir Ihnen einen Überblick darüber, wo sie die Partien live im TV verfolgen können. Gleich zum Auftakt steht den Fußballfans ein wahrer Hochkaräter ins Haus, wenn der Erstligaabsteiger FC Schalke 04 den Hamburger SV in der Veltins-Arena erwartet. Die Partie läuft im Free-TV live bei SAT.1. Anpfiff ist um 20.30 Uhr.

Auch Sky-Kunden sind beim Auftakt live mit dabei. Bei dem Pay-TV-Anbieter läuft der Großteil der Zweitliga-Partien live. Das Rechtepaket von Sky umfasst alle Einzelspiele am Freitag, Samstag und Sonntag und die Konferenz aus den jeweils parallel ausgetragenen Partien. Ebenfalls können Fans die Partien der Relegation bei Sky sehen. Die entscheidenden Partien am Ende der Saison, die über den Ligaverbleib des Tabellen-16. aus der höheren und des Tabellendritten der niedrigeren Liga entscheiden, sind auch bei SAT.1 live zu sehen. Welche Fußballspiele SAT.1 sonst noch zeigt, erfahren Sie hier.

Sport1 zeigt die späten Samstagsspiele Fußballfans, die kein zahlungspflichtiges Abonnement abschließen wollen, können auf Sport1 ausweichen, wo alle Samstagspartien mit Anstoß um 20.30 Uhr gezeigt werden. Darunter fällt etwa das Aufeinandertreffen von Werder Bremen und Hannover 96 am ersten Spieltag.

Zusammenfassungen der Spiele gibt es jeweils im Anschluss der Partien bei Sky zu sehen. Auch DAZN bietet die Highlights bereits 40 Minuten nach Abpfiff. Dazu bieten bei den Freitagsspielen Sky Sport News HD und im Free-TV Sport1 Zusammenfassungen an. Am Samstag laufen die Zusammenschnitte der Spiele des Tages abends in der ARD (18.30 Uhr) und im ZDF (23 Uhr), sowie am Sonntag zwischen 6 und 15 Uhr bei Sport1. Bei den Zusammenfassungen der Sonntagspartien kommen Fußballfans ab 19.30 Uhr bei Sky Sport News HD und Sport1 auf ihre Kosten.