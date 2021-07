Die Geissens lösen mit Protz-Posting Entrüstung aus

So schnell dreht sich der Wind. Eigentlich ist es das Erfolgsrezept der Geissens, ihren ausschweifenden Lebensstil ihren zahlreichen Fans in TV ("Die Geissens", RTLZWEI) und Social Media zu präsentieren. Doch angesichts der Flutkatastrophe, in deren Folge viele Menschen starben und ganze Ortschaften verwüstet wurden, sorgt das übliche Protzen mit dem eigenen Reichtum für Wut auf Social Media.

Mit Blick auf die vom Hochwasser betroffenen Menschen halten das viele ihrer Follower für unangebracht. "Dieser Familie fehlt jedes Feingefühl", ärgert sich eine Nutzerin. In diesen Tagen sei "angeben nicht angesagt". Ein anderer User schreibt, er glaube nicht, dass man an solchen Tagen protzen müsste. "Muss so was nach so einer Katastrophe gepostet werden?!"