Kampf der Realitystars 2021: Narumol will einen Palmwedel rauchen

Evil Jared (der "böse Jared") war mal Weltstar und feierte mit der anzüglich-skurrilen Rocktruppe Bloodhound Gang sogar einen Nummer-eins-Hit in Deutschland ("The Bad Touch"). Das Problem: Das ist schon 22 Jahre her. Und nicht nur die Zeit verrinnt, sondern auch das Angesparte. Also musste sich Evil (bürgerlich übrigens ganz unböse: Jared Hennegan) nach neuen Einnahmequellen umsehen.