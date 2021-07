heute-journal: So sieht das neue Studio der ZDF-Nachrichten aus

Nach zwölf Jahre nimmt das ZDF umfangreiche Veränderungen in Sachen Optik und Studiogestaltung bei den "heute"-Nachrichten und beim "heute-journal" vor. So werden die Nachrichten im ZDF künftig präsentiert.

Vor allem angesichts der Unwetterkatastrophe im Westen und Südosten der Republik wäre es zumindest denkbar gewesen, dass auch der geregelte Fernsehbetrieb in Deutschland streckenweise aus dem Lot geraten könnte. Aber nein: Bei den neuen, auf den ersten Blick gewöhnungsbedürftigen Schraffierungen auf der überarbeiteten Weltkarte im Hintergrund der "heute"-Nachrichten handelte es sich nicht um eine "Bildstörung". Als solche war eines der zentralen neuen Elemente des komplett überarbeiteten Designs der Hauptnachrichtensendung des ZDF von irritierten Zuschauern zunächst in den sozialen Netzwerken kritisiert worden.

Jede noch so kleine Veränderung bei den Ankerpunkten im vertrauten Nachrichtengeschehen wird zwangsläufig erst einmal sehr genau geprüft von kritischen Zuschauern. Und so überrascht es nicht, dass die Reaktionen auf den erstmals in der 19-Uhr-Ausgabe der "heute"-Nachrichten am Montag gezeigten neuen Studio-Look zunächst zurückhaltend ausfallen.

Erkennbar waren schnell eine Digital- statt eine Zeiger-Uhr im Vorspann, eine ungewohnte Abfolge von Deutschland-, Europa- und Weltkarte im Streifchen-Design sowie eine modifizierte Erkennungsmusik. "Habe mehr erwartet", liest man nun als Netz-Reaktion. Oder: "Es wirkt alles sehr statisch und langweilig."

Tatsächlich verkniff sich die Nachrichtenredaktion unter Bettina Schausten, Leiterin der ZDF-Hauptredaktion Aktuelles, den ganz großen Wurf, und man verzichtete auf ein Plus an optischer Opulenz. "Wir bündeln im neuen Studio N unsere Informationskompetenz, sind kompakter und konzentrierter", sagt sie. Dazu passt auch, dass der bei seiner Einführung vor zwölf Jahren anfänglich stark belächelte, wie ein Krake in drei Richtungen ausladende große Nachrichtensprechertisch ausgetauscht wurde. Stattdessen steht im zentralen Nachrichtenstudio "N" nun ein deutlich kleineres Tischmöbel in L-Form.

"Der Fokus des ZDF liegt auf der Erklär-Kompetenz – diese wollen wir mit dem Relaunch ausbauen", betont ZDF-Chefredakteur Peter Frey zu den Überarbeitungen, die auch mit einer technischen Modernisierung, die auf den ersten Blick für die Zuschauer nicht zu sehen ist, einhergeht. Wichtig ist ihm eine neue Gewichtung, aber auch Sachlichkeit: "Zudem wollen wir unsere Moderatorinnen und Moderatoren wieder stärker ins Zentrum rücken. Unser neues Studio dient dazu, die Anchors und ihre Interaktion mit Studiogästen und zugeschalteten Interviewpartnern zu stützen", so Peter Frey. "Der neue Rahmen, in dem wir unsere Nachrichten präsentieren, ist attraktiv und zeitgemäß. Doch am Ende geht es immer um die Inhalte – es zählen die akkuraten und seriös recherchierten Fakten."

Sukzessive wird der neue Look bei allen ZDF-Nachrichtenformaten eingeführt – den Anfang machte die 19.00-Uhr-Ausgabe von "heute" am Montag. Die Sendungen "heute journal", "heute journal update", "heute Xpress", "heute – in Deutschland", "heute – in Europa", "Wetter" und "logo!" werden ebenfalls entsprechend angepasst.