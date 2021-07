ZDF-Fernsehgarten: Riccardo Simonetti bekommt Morddrohungen

Moderator Riccardo Simonetti sieht sich massiven Anfeindungen und sogar Morddrohungen ausgesetzt. Er war am Sonntag beim "ZDF-Fernsehgarten" Co-Moderator.

Riccardo Simonetti mag es bunt: Ob mit mutigen Outfits oder auffälligem Make-up – der 28-Jährige weiß, wie er sich am besten in Szene setzt. Doch nicht alle Zuschauerinnen und Zuschauer mögen die extravagante Mode: Nach seinem jüngsten Auftritt im "ZDF-Fernsehgarten" sah sich der 28-Jährige massiven Anfeindungen ausgesetzt, wie er nun auf Instagram berichtete.

"Ich hatte gestern so viel Spaß den ZDF-Fernsehgarten co-moderieren zu dürfen", schrieb Simonetti zu einem Foto, welches ihn stark geschminkt und in einem von Blumen übersäten Jumpsuit zeigt. Dreimal, fuhr er fort, habe er den Job nun schon machen dürfen und jedes Mal sei er vom liebevollen Team vor Ort begeistert gewesen.

Er fuhr fort: "Mir ist besonders wichtig zu betonen, dass all diese Nachrichten mit homophoben Absichten geschrieben wurden. In jeder Nachricht ging es darum, dass Schwule generell vergast oder schlimmeres gehören." Er habe nun beschlossen, "alle Verfasser dieser Nachrichten zur Anzeige zu bringen". Und er werde es auch in Zukunft tun, sollten sich derartige Fälle wiederholen: "Das Internet ist kein rechtsfreier Raum und die Handlungen, die man hier unternimmt, haben auch im echten Leben Konsequenzen." Für ihn seien sie verletzend, für die Verfasserinnen und Verfasser seien sie jedoch strafbar.