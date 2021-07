Tatort: Allmächtig – Kritik zur Wiederholung in der ARD

Immerhin: Im Münchner "Tatort: Allmächtig", den das Erste jetzt wiederholt, ist am Schluss die Schuldfrage geklärt. Dennoch ist in dem Krimi von 2013 einiges anders – etwa die Drastik der Bilder, in einem Film, der von der Allmacht der Fernsehbilder warnt. Erzählt wird vom grausigen Tod eines Fernsehmachers, der mit seinen reißerischen Filmbeiträgen Mitmenschen erniedrigt. 8,2 Millionen Zuschauer schalteten bei der Erstausstrahlung ein. Noch 2021 sollen mindestens zwei neue Fälle der Münchner Kommissare ausgestrahlt werden.

Es ist kein schöner Anblick, der sich den Kommissaren Ivo Batic (Miroslav Nemec) und Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl) in dem außen strahlend hell gestrichenen, innen komplett vermüllten Vorort-Häuschen bietet: Eine Frau liegt blutüberströmt mitten in den von ihr selbst aufgetürmten Häufen von Wohlstandsabfall. Ob die roten Striemen Kampfspuren sind, fragt einer der Ermittler. Es sind offenbar Rattenbisse. An anderer Stelle der aufgeplatzten Haut ringeln sich bereits weißliche Maden. Man will es nicht wissen – und eigentlich auch nicht sehen.