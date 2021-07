Bastian Schweinsteiger bleibt Experte bei der ARD

Die ARD setzt ihre Zusammenarbeit mit ihrem Fußball-Experten Bastian Schweinsteiger fort. Dies gab der Sender am Freitag bekannt.

In den vergangenen Tagen hätten "umfangreiche Gespräche" zwischen beiden Parteien stattgefunden, heißt es in einer entsprechenden Mitteilung. Dabei hätte Schweinsteiger sich auch für seine Social-Media-Aktivitäten während der Halbzeit-Pause der Übertragung des Viertelfinal-Spiels England gegen die Ukraine im Ersten entschuldigt: Es tue ihm leid, wenn dabei der Eindruck entstanden sei, er vermische seine Tätigkeit als ARD-Experte mit Werbung für Sponsoren. "Dies sei so von ihm nicht beabsichtigt gewesen", heißt es weiter.