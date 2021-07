Britney Spears darf ihren eigenen Anwalt wählen

Ermutingende Nachrichten für Britney Spears: Am Mittwoch kam eine Richterin in Los Angeles dem Wunsch der Sängerin nach, im Prozess gegen ihren Vater ihren eigenen Anwalt auswählen zu dürfen. Zuvor war Spears von ihrem Pflichtverteidiger Sam Ingham vertreten worden, der vergangene Woche nach insgesamt 13 Jahren seinen Rücktritt von dem Fall bekannt gab.

Spears hatte sich am Mittwoch erneut per Telefonschalte gegen die Vormundschaft durch ihren Vater ausgesprochen. Unter Tränen erklärte die Musikerin vor Gericht, sie habe große Angst vor dem 68-Jährigen. Sie wolle ihn "loswerden" und "ihn wegen Missbrauchs des Vormundschaftsrechts anzeigen". Richterin Brenda Penny nahm diese Bitte ernst und sprach Spears' gewünschtem Kandidaten Rosengart das Mandat zu.

So erklärte die 39-Jährige in der virtuellen Schalte, ihre Familie sowie von ihren Betreuern und Anwälten würden sie kontrollieren. Jamie Spears hatte 2008 nach dem psychischen Zusammenbruch der einstigen Chartstürmerin ("Oops! ... I Did It Again") die Vormundschaft seiner Tochter übernommen.