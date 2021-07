Bachelorette 2021: Maxime Herbord ist kein Butterbrot!

Die Bräutigamschau hat begonnen: Die neue "Bachelorette" Maxime Herbord hat ihre ersten Rosen verteilt. Mit einem Kandidaten passte es aber so gar nicht. Lesen Sie hier, was in der ersten Folge passiert ist.

Was ist neu?

Erfahrenen "Bachelorette"-Zuschauern wird es sofort aufgefallen sein: Anders als im vom Starkregen geplagten Deutschland im Juli 2021 ist das Hochwasser in der RTL-Datingshow auf dem Rückzug. Während sich in den vergangenen beiden Staffeln noch fast alle Kandidaten dem zweifelhaften Modetrend der 3/4-Hose hingegeben hatten, waren zum Auftakt der achten Staffel nur noch sehr vereinzelte nackte Knöchel zu sehen. Ob mit der Länge der Hosen auch das Niveau steigt?

Welcher Kandidat fiel besonders auf?

Gustav (32), Betriebsleiter in der Gastronomie aus Paderborn, hätte eigentlich Maximes Traummann werden können. Schließlich hatte Maxime im Vorfeld gesagt, Fitnessfreaks seien nicht ihr Ding. Und Gustav hatte vollmundig angekündigt: "Ich habe alles was eine Frau sucht - außer Sixpack." Doch Gustav fiel leider nicht nur durch eine "ansteckende Lache" auf, sondern auch durch eine fast krankhafte Fixierung auf Backwaren. "Es reißt mich nicht vom Fischbrötchen", sagte er über den ersten Eindruck von Maxime. Und später: "Das ist, wie wenn man sich ein Brot mit Marmelade schmiert, aber die Butter fehlt." Womöglich gab es am ersten Abend auch einfach nicht genug zu essen.

Welche Kandidaten kann man sofort wieder vergessen?

Ebenfalls Gustav, denn die geringe Sympathie beruhte auf Gegenseitigkeit. Auf Gustvas Humor reagierte Maxime sichtlich irritiert – dabei bekam sie von den wenig schmeichelhaften Brot-Vergleichen gar nichts mit. Gustav nahm sein Aus genauso wie Unternehmer Nico Cenk gelassen. Maurice, Student aus Radolfzell, hatte mit seinem frühen Auscheiden deutlich mehr zu kämpfen. "Das ist eine Scheiß-Situation, ehrlich gesagt. Ein bisschen deprimierend."

Wer punktete bei der "Bachelorette"?

Leon (33), Business Controller aus Hamburg, bekam von Maxime die erste "Vorab-Rose" der neuen Staffel. Auch Dario, Key Account Manager und Model aus München, hat es Maxime offenbar angetan, denn er wurde für die Folgewoche zum ersten Einzeldate eingeladen. Dabei hatte er vor der Entscheidung noch mit Selbstzweifeln zu kämpfen. "Mir haben die Knie gezittert", sagt er über das erste Treffen. "Mein Auftrit war geisteskrank, ich habe gebabbelt, gestottert, hatte Sprechkäse in den Mundwinkeln. Das war eine Katastrophe!"

Was fiel sonst noch auf?

Maxime, die 2018 bei "Der Bachelor" als Kandidatin dabei war und später mit dem "Bachelorette"-Sieger David Friedrich (2017) zusammen war, ist nicht die Einzige mit Erfahrung im "Bachelor/Bachelorette"-Kosmos. Niko (24), Eiskunstläufer und -trainer aus Oberstdorf, tanzte einst in der SAT.1-Show "Dancing on Ice" mit der früheren "Bachelorette" Nadine Klein. Dieser Erfahrungsvorsprung half ihm zum Auftakt aber nur bedingt. Niko musste bis zum Ende zittern und bekam erst die letzte Rose. "Ich bin fast gestorben", sagte er nach dem Nervenkitzel.

Horoskop oder Teleskop?

Die "Bachelorette" sei hochintelligent, soviel konnten die Kandidaten nach ein paar gewechselten Worten schon feststellen. Bei dem ein oder anderen Mann arbeiteten aber noch nicht alle Gehirnzellen auf Hochtouren. Im Gespräch unter vier Augen tauschten sich Lars (Industriemechaniker und Fitnesstrainer) und Maxime über diese schönen Geräte aus, mit denen man in die Sterne gucken kann. "Ich war so erleichtet, als du gesagt hast, du hast ein Horoskop dabei", eröffnete Lars das Gespräch. Maxime hat ihres vom Opa geerbt und möchte sich nun in Griechenland näher damit befassen. "Ich habe noch nie durch ein Horoskop geschaut", sagte Lars. Wir auch nicht, Lars. Wir auch nicht ... Maxime klärte das Missverständnis charmant auf: "Ne, Teleskop!" Ach so ...

Was war sonst noch peinlich?