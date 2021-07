Loki: Finale Folge bestätigt 2. Staffel der Marvel-Serie

Die Marvel-Serie "Loki" wird fortgesetzt: Eine kleine Szene im Finale der ersten Staffel verriet, dass es weitere Folgen geben wird.

Diese Nachricht dürfte wohl einigen Marvel-Liebhabern den Tag versüßen: "Loki" geht in die zweite Runde! Bestätigt wurde das in der sechsten und finalen Folge der ersten Staffel. In einer kurzen Abspannszene ist ein Dokument der "Time Variance Authority" mit Lokis (Tom Hiddleston) Namen zu sehen, auf das die freudige Ankündigung gestempelt wird: "Loki wird in Staffel 2 zurückkehren".

"Loki" wird also die erste Marvel-Serie bei Disney+ sein, die Nachschub bekommt. Die bisherigen MCU-Serien, "WandaVision" und "The Falcon and the Winter Soldier", scheinen hingegen nach der ersten Staffel beendet zu sein – zumindest gibt es bislang keinerlei Hinweise darauf, dass die Abenteuer von Wanda und Vision beziehungsweise Bucky Barnes und Sam Wilson im Serienformat weitergeführt werden sollen.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Ohne zu spoilern: Das Staffelfinale von "Loki" hat nicht nur weiteren Episoden den Weg geebnet, sondern auch dem geplanten Marvel-Blockbuster "Doctor Strange in the Multiverse of Madness", der im Frühjahr 2022 in die Kinos kommen soll. Bleibt abzuwarten, ob die freche Gottheit dann auch an der Seite von Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) und Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) zu sehen sein wird.