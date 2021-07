Glatze: Jada Pinkett Smith hat sich den Kopf rasiert

In ihrer Facebook-Watch-Serie "Red Table Talk" wurde der Turban für Jada Pinkett Smit zu einem echten Markenzeichen. Welche Haarpracht die Frau von Hollywoodstar Will Smith darunter versteckte, blieb Zuschauerinnen und Zuschauern verborgen. Nun ist klar: keine. Denn am Montag präsentierte Smith – die am 18. September 50 Jahre alt wird – der Öffentlichkeit einen kahlrasierten Schädel auf Instagram. Auf einem Foto hielt sie neben Tochter Willow die Glatze in die Kamera.