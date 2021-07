"Die Frau des Nobelpreisträgers": zu unrecht im Schatten

Glenn Close brilliert in der Rolle einer Frau, die stets im Schatten ihres berühmten Mannes steht. Das bitterböse Gesellschaftsdrama läuft im Rahmen des ARD-Sommerkinos erstmals im Free-TV.

Die Frau des Nobelpreisträgers Drama • 13.07.2021 • 22:50 Uhr

Das Telefon klingelt Joe Castleman (Jonathan Pryce) frühmorgens aus dem Bett. Was er dann hört, kann er selbst kaum glauben: Er wird den Nobelpreis für Literatur erhalten. Die Freude bei ihm und seiner Frau Joan (Glenn Close) ist groß. Doch irgendetwas rumort unter der Oberfläche und schiebt sich langsam, aber stetig in den Vordergrund. Gute Dramen brauchen hervorragende Schauspieler, die die Geschichte tragen. In der Verfilmung des Romans "Die Ehefrau" der US-amerikanischen Schriftstellerin Meg Wolitzer sind genau diese vorhanden. In dem Film "Die Frau des Nobelpreisträgers", den das Erste im Rahmen der "Sommerkino"-Reihe nun erstmals im Free-TV zeigt, überzeugt Glenn Close auf ganzer Linie.

Auf ihrem Flug zur Preisverleihung nach Stockholm wird das Ehepaar nicht nur von ihrem Sohn David (Max Irons) begleitet, sondern auch von dem Journalisten Nathaniel Bone (Christian Slater), der über Joe eine Biografie schreiben möchte. Bislang konnten die Castlemans das verhindern, doch nun kommt nach und nach eine unbequeme Wahrheit ans Licht, die Joans und vor allem Joes Leben für immer zu verändern droht.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Was als scheinbar harmlose Familiengeschichte beginnt, entwickelt sich zu einem bitterbösen Gesellschaftsdrama. Immer wieder stellt Joan sich und ihre Karriere zurück, damit Joe selbige machen kann. Dabei wird klar, dass in ihr deutlich mehr steckt als in ihm. Blicke auf die Anfänge der Beziehung des Schriftstellerpaares (besonders erwähnenswert: Glenn Close' Tochter Annie Stark mimt die junge Joan) erklären langsam, wo das düstere Geheimnis verborgen liegt. Joan ist nur nach außen hin die starke Frau hinter einem erfolgreichen Mann, denn in Wahrheit ist es genau umgekehrt. Darauf baut die komplette Geschichte auf. In Rückblenden erfährt der Zuschauer, wie Joan immer mehr in den Hintergrund rückt, während ihr Mann Erfolge einheimst.

Diese Momente sind es, die "Die Frau des Nobelpreisträgers" so brillant machen. Wenn Glenn Close nur durch ihre Mimik zeigt, wie sehr es in Joan brodelt und wie sehr es sie zerreißt, ist das ganz große Schauspielkunst. Eine fast unglaubliche Leistung, für die Glenn Close mit einem Golden Globe ausgezeichnet und für einen Oscar als beste Hauptdarstellerin nominiert war.

Aber auch Jonathan Pryce' Spiel ist herausragend. Er schafft es, einen Mann darzustellen, der nicht nur bei Joan eine Mischung aus Mitleid und Abneigung erzeugt, sondern auch beim Zuschauer. Gerade diese Ambivalenz der Protagonisten lässt diesen Film unfassbar dicht werden. Mehr als einmal stellt man sich die Frage, wie man ein solches Verhältnis und Geheimnis über Jahrzehnte aushalten kann, ohne dass die Fassade bricht.

Gerade das Wissen um das Geheimnis erzeugt eine Nähe, die bisweilen kaum auszuhalten ist. Die Themen Gleichberechtigung, Patriarchat und Sexismus stehen durchgehend im Raum – ohne direkt ausgesprochen werden zu müssen. Nicht zuletzt deswegen ist "Die Frau des Nobelpreisträgers" ein wichtiger Film, der ein aktuelles Thema in ein faszinierendes Drama zu verpacken versteht.

Weitere Filme der "Sommerkino"-Reihe am Dienstagabend sind das chilenisch-amerikanische Remake "Gloria – Das Leben wartet nicht" mit Oscar-Preisträgerin Julianne Moore am 20. Juli, der südkoreanische vierfache Oscar-Gewinner "Parasite" am 27. Juli, "Geheimnis eines Lebens" mit der Oscar-Preisträgerin Judi Dench am 3. August und der dänische Film "Shorta – Das Gesetz der Straße" am 10. August, jeweils um 22.45 Uhr im Ersten.

Die Frau des Nobelpreisträgers – Di. 13.07. – ARD: 22.50 Uhr